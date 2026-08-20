Кубань удерживает третье месте в России по просроченным кредитам

Просроченная задолженность (свыше трех месяцев) по розничным кредитам в Краснодарском крае (не считая ипотеки) достигла 79,5 млрд руб. Это третье место в России после Москвы (132 млрд руб.) и Московской области (119 млрд руб.). Четвертую и пятую позицию рейтинга занимают Тюменская область (58 млрд руб.) и Санкт-Петербург (55 млрд руб.). Данные предоставлены коллекторским агентством «Долговой консультант».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Показатель уровня просроченной задолженности на Кубани вырос с 1 января текущего года на 8,4%. В целом портфель задолженности в розничном кредитовании составил на 1 июля 2026 года в Краснодарском крае 707,4 млрд руб. Доля просрочки — 11,24%.

В Республике Адыгея проблемная задолженности по розничным кредитам составила на середину года 6,6 млрд руб., рост с начала года 4,8%. Общий портфель задолженности в республике на 1 июля — 52,4 млрд руб., доля просрочки — 12,28%.

Жители Крыма и Севастополя задолжали банкам на срок свыше трех месяцев 6,4 млрд и 1,7 млрд руб. соответственно (рост за полгода — на 15,1 и 17,4%). В Крыму портфель банковской задолженности без учета ипотеки составляет 108,3 млрд руб. (просрочка — 5,89%), в Севастополе — 30,3 млрд руб. (5,51%).

В России по итогам первого полугодия 2026 года размер просроченной розничной задолженности (без учета ипотеки) вырос на 4,7%, или на 67,9 млрд руб., превысив совокупный объем 1,5 трлн руб. В июне просроченная задолженность прибавила сразу 32,3 млрд руб. По оценке экспертов «Долгового консультанта», за пять месяцев прирост составлял 35,6 млрд руб., по итогам первого квартала — 6,3 млрд руб.

Генеральный директор коллекторского агентства Денис Аксенов считает, что текущий накопленный объем проблемной задолженности — проблемы, возникшие не позднее первого квартала 2026 года. Он отмечает, что растет и доля просроченной задолженности, она достигла 9,66% при 9,57% в мае и 9,48% в марте.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», по итогам первого квартала текущего года Краснодарский край также занимал третье место в России по объему просроченной банковской розничной задолженности. В целом по России за 2025 год проблемная задолженность без учета ипотеки выросла на 262,5 млрд руб., до 1,44 трлн руб. (+22,3%), за 2024 год — на 10,3% (+109 млрд), за 2023 год — 4,3% (+43 млрд руб.).

Как прокомментировал «Ъ-Кубань» советник Ассоциации корпоративных казначеев Алексей Вересов, потребительский кредит всегда был дорогим продуктом, и сегодняшний день — не исключение. «Если так называемый рядовой заемщик имеет стабильный доход и способен обслуживать долг без ущерба для текущего бюджета, потребкредит в его случае оправдан. Если кредит постоянно закрывает дефицит бюджета, долговая нагрузка быстро становится проблемой»,— прокомментировал эксперт.

Дмитрий Михеенко