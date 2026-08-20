Подрывной деятель

Военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор жителю Ставрополя Нариману Джапарову, который, по версии следствия, сотрудничал с украинским батальоном «Азов», признанным террористической организацией и запрещенным в России. Как утверждает обвинение, Нариман Джапаров отправлял военным фото зданий силовых ведомств, а также планировал совершить теракт. Судом ему назначено 17 лет колонии строгого режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд признал жителя Ставрополя Наримана Джапарова виновным в участии в террористическом сообществе, приготовлении теракта, незаконном хранении взрывчатых веществ, покушении на изготовление взрывного устройства и государственной измене (ч. 2 ст. 205.4, ч. 1 ст. 30, «а» ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 223.1, ст. 275 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

По данным источника «Ъ-Кавказ» в суде, Нариману Джапарову 36 лет, он не женат и не имеет детей. Судом установлено, что в январе 2025 года он начал переписываться с участником украинского батальона «Азов», признанного в России террористической организацией и запрещенного. В переписке Нариман Джапаров выразил свое добровольное согласие действовать в интересах организации. «Подсудимый руководствовался личными политическими убеждениями»,— отметил источник «Ъ-Кавказ». Кроме Джапарова в группу сторонников батальона вошли другие жители Ставрополя, они были знакомыми подсудимого.

Как установил суд, с 18 января по 18 февраля 2025 года Нариман Джапаров фотографировал и снимал на видео здания управления ФСБ России по Ставропольскому краю, Главного управления МВД России по Ставропольскому краю, общественной приемной указанного Главного управления, военного комиссариата Ставропольского края, отделения призыва военного комиссариата Ставрополя, сервисного центра торгово-финансовой компания «Камаз» в Ставрополе, воинских частей, а также филиала Краснодарского университета МВД России. Эти фотографии и координаты помещений подсудимый направил участнику запрещенной террористической организации.

Судом установлено, что 16 февраля 2025 года Джапаров подошел к мемориальному памятнику «Вечная Слава» в Ставрополе, сфотографировал его и снял на видео для определения места возможной установки взрывного устройства. Собранные сведения он передал координаторам в этот же день. Следующие три дня Нариман Джапаров ходил по магазинам и покупал расходные материалы, компоненты и вещества, необходимые для изготовления взрывчатых веществ и самодельного взрывного устройства на их основе. 20 февраля 2025 года Джапаров пришел к тайнику, где ранее другой участник организованной группы оставил самодельное взрывное устройство. Когда Нариман Джапаров достал бомбу, его задержали.

«Изначально задержанный отрицал вину, но в середине следствия ее признал»,— отметил источник «Ъ-Кавказ».

Суд назначил Нариману Джапарову 17 лет колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме и со штрафом 600 тыс. руб. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном военном суде.

Схожее дело Южный окружной военный суд рассматривал в 2025 году. Жителя Ставрополя Виктора Крымского приговорили к 13 годам колонии строгого режима за ряд преступлений, в том числе за сбор и передачу сведений о местоположений зданий УФСБ России по Ставропольскому краю, а также краевого правительства, думы и избирательной комиссии.

Мария Иванова