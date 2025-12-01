Жителя Ставрополя осудили на 13 лет за шпионаж в пользу украинской организации

Южный окружной военный суд приговорил жителя Ставрополя Виктора Крымского к 13 годам колонии строгого режима за госизмену, подготовку терактов и участие в украинской экстремистской организации «Правый сектор» (признана в России террористической и запрещена) . Об этом сообщила пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Приговор вынесен в особом порядке после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. Крымский признан виновным по ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 282.2, ст. 275 УК РФ (покушение на теракт, участие в экстремистской организации и государственной измене). Первые три года он проведет в тюрьме.

18 июня 2024 года Крымский сделал скриншот карты с расположением боевой машины войсковой части, которая обеспечивает противовоздушную оборону аэропорта и промышленного центра Адлера. Снимок с графическими пометками он передал участнику «Правого сектора» (организация признана в России террористической и запрещена). Также обвиняемый направил изображение расположения военной части в Сочи, отметив на нем цистерны и подземные резервуары с горючим, железнодорожные пути, контейнеры с боеприпасами и места дислокации подразделений.

28 июня Крымский записал видеообращение о добровольном вступлении в экстремистскую организацию. Он обязался по заданию украинских кураторов выбрать объекты для терактов, провести их разведку, найти место для хранения компонентов самодельного зажигательного устройства и приобрести необходимые материалы.

3 июля обвиняемый прибыл к войсковой части в Ставрополе, где сфотографировал технику, личный состав и вооружение. Полученные данные он передал участникам организации. Крымский также направил координаты зданий УФСБ по Ставропольскому краю, правительства, избирательной комиссии и думы региона.

10 августа он сделал скриншот здания избирательной комиссии края, обозначив входы и въезды, а 16 августа повторно прибыл туда для дополнительного сбора информации. Помимо разведки, Крымский приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

29 августа 2024 года деятельность обвиняемого пресекли сотрудники правоохранительных органов. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.

Валентина Любашенко