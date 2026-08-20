18 спортивных объектов откроют в Краснодарском крае до конца года

До конца 2026 года в Краснодарском крае планируется открыть 18 спортивных объектов — площадки, спорткомплекс и зал бокса, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в своих социальных сетях. По его словам, сейчас физкультурой занимается «около половины жителей края».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В регионе продолжается строительство спорткомплексов и бассейнов, а также оборудование площадок с тренажерами. В рамках краевых программ возводятся пять многофункциональных спортивно-игровых площадок. Завершается строительство спорткомплекса в Краснодаре и зала бокса в Славянске-на-Кубани.

Помимо этого, в крае уже оборудованы 10 малых площадок для сдачи нормативов ГТО и две «Умные площадки» — в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Господин Кондратьев подчеркнул, что спортивная инфраструктура должна быть одинаково доступна жителям крупных городов и небольших населенных пунктов, а новые объекты позволят большему числу кубанцев заниматься физкультурой вблизи дома.

Отдельно в станице Старокорсунской завершается обустройство современной спортивной площадки с зонами для различных видов активности. Объект создается по программе инициативного бюджетирования.

Ранее сообщалось, что сборная Краснодарского края завоевала 18 медалей на чемпионате России по легкой атлетике, который прошел в Екатеринбурге. В активе кубанских спортсменов семь золотых, семь серебряных и четыре бронзовые награды.

Анна Гречко