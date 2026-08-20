Двух туристов спасли на горе Фишт рядом с Сочи

В Краснодарском крае спасатели эвакуировали двух туристов, потерявшихся во время спуска с горы Фишт, расположенной рядом с Сочи. Как сообщили в МЧС России, один из них получил травму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По данным ведомства, на маршруте отец с сыном разделились и потеряли друг друга. Мужчина упал и сломал руку. Семнадцатилетнего сына обнаружили позднее в расщелине Большого Фиштинского ледника на высоте около 2,5 тыс. м. Поисковую операцию вели девять спасателей, также был задействован вертолет Ка-32.

Туристов подняли на борт воздушного судна, им оказали первую медицинскую помощь и доставили к врачам. Поход не был зарегистрирован в МЧС, пострадавшие являются жителями Краснодара.

Алина Зорина