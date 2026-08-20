Квартиры на СКФО подорожали за год на 10-25%

Жилье в регионах Северного Кавказа за год подорожало на 10–25% в зависимости от субъекта и сегмента рынка. По открытым данным Росстата и крупных сервисов объявлений о недвижимости, которые проанализировал «Ъ-Кавказ», быстрее всего цены росли в Дагестане, Ставропольском крае и на курортах Кавказских Минеральных Вод.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Средняя стоимость квадратного метра в наиболее востребованных локациях округа приблизилась к 100–140 тыс. руб., что сокращает разрыв с рынками Краснодарского края и Ростовской области.

Наиболее заметная динамика наблюдается в Дагестане. В Махачкале средняя цена предложения на вторичном рынке за год выросла примерно на 20–25%, до 115–130 тыс. руб. за кв. м. В Каспийске, где спрос поддерживается близостью к морю и активной застройкой, квартиры предлагаются в среднем по 120–140 тыс. руб. за кв. м. В Дербенте, который развивается как туристический центр, стоимость квадратного метра в новых проектах и качественной «вторичке» достигает 130–150 тыс. руб.

В Ставропольском крае рост оказался более умеренным, но также выше инфляции. В Ставрополе средняя цена квадратного метра на вторичном рынке составляет около 100–115 тыс. руб., увеличившись за год на 12–17%. На курортах Кавминвод цены выше: в Пятигорске жилье продается в среднем по 120–135 тыс. руб. за кв. м, в Кисловодске — по 130–150 тыс. руб. За год стоимость квартир в этих городах выросла примерно на 15–20%. Спрос здесь поддерживают не только местные жители, но и покупатели из других регионов, рассматривающие недвижимость как инвестицию или объект для посуточной аренды.

В Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии рост менее резкий. Во Владикавказе средняя стоимость квадратного метра находится в диапазоне 90–105 тыс. руб., в Нальчике — 85–100 тыс. руб., в Черкесске — 80–95 тыс. руб. Годовой прирост в этих городах оценивается в 8–14%. В Ингушетии и Чечне рынок остается менее прозрачным и более локальным, однако и там продавцы за год подняли цены в среднем на 10–15%.

Несмотря на подорожание, жилье в СКФО в среднем пока дешевле, чем в Краснодаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Однако разрыв сокращается: если несколько лет назад квартиры в городах Северного Кавказа стоили в полтора-два раза меньше, то теперь в туристических и курортных локациях разница с южными центрами по отдельным объектам составляет уже 20–30%.

Эксперты объясняют рост дефицитом качественного предложения, удорожанием строительства, развитием внутреннего туризма и перетоком спроса из перегретых рынков Черноморского побережья. После завершения массовой льготной ипотеки покупатели стали осторожнее, однако существенного снижения цен участники рынка не ждут. По их оценкам, до конца года рост может замедлиться, но в популярных городах Дагестана и Кавминвод квадратный метр продолжит дорожать быстрее среднего по стране.

Тат Гаспарян