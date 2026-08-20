Пять медведей убили за сутки на Алтае после гибели туристки

За прошедшие сутки охотники застрелили пять медведей в Турочакском районе Республики Алтай, где ранее хищник убил женщину на территории турбазы. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

На территории района действует комендантский час с 20:00 до 10:00. По ночам дежурят мобильные патрульные группы из полицейских и охотников. «Медведи стали появляться в селах, поэтому регулирование численности — необходимая мера для безопасности жителей»,— убеждены в правительстве.

Нападение медведя произошло ночью 19 августа на туристической базе в селе Артыбаш. 29-летняя Снежана вместе с женихом разбила палатку на берегу реки. Медведь напал на лагерь около часа ночи и утащил женщину в лес. Позднее были найдены ее останки. Местная жительница рассказала NGS.ru, что на вызов приезжали полицейские, но они стреляли в воздух, а медведь звуков выстрелов не испугался. В районе ввели режим повышенной готовности. Минприроды после ЧП выдало дополнительные лицензии на отстрел медведей.

Подробности — в материале «Ъ-Сибирь» «Медведи атаковали широким фронтом».