На Алтае выданы дополнительные лицензии на отстрел медведей после гибели туристки

Минприроды выдало дополнительные лицензии на отстрел медведей в Республике Алтай, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь регионального правительства Михаил Максимов. Разрешения предоставили после того, как медведь вытащил из палатки и убил туристку.

Инцидент произошел ночью 19 августа на туристической базе в селе Артыбаш. 29-летняя Снежана вместе с женихом разбила палатку на берегу реки на турбазе «Исток». Медведь напал на лагерь около часа ночи. Погибшая была сотрудницей новосибирского МЧС. Власти Артыбашского сельского поселения ввели режим повышенной готовности, а также комендантский час. Местная жительница рассказала NGS.ru, что туда приезжали полицейские, но они стреляли в воздух, а медведь звуков выстрелов не испугался.