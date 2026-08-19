Убитая медведем на Алтае туристка оказалась сотрудницей МЧС

Погибшая при нападении медведя в Республике Алтай женщина работала в МЧС по Новосибирской области, сообщили ТАСС в ведомстве. «РИА Новости» писало, что девушка не была сотрудницей МЧС, но агентство обращалось за комментарием в МЧС по Республике Алтай. Нападение произошло ночью 19 августа в селе Артыбаш. В районе ввели комендантский час.

«Наша сотрудница была. Недавно была назначена на должность инспектора надзорной деятельности. Находилась в отпуске»,— рассказали в пресс-службе новосибирского ГУ МЧС. В ведомстве заверили, что окажут всю помощь семье погибшей.

Местное издание NGS.ru пишет, что 29-летняя Снежана работала секретарем в одном из судов Новосибирска. Погибшая также была мастером спорта России по пауэрлифтингу. Она вместе с женихом отдыхала на турбазе «Исток». По данным издания, медведь напал на лагерь около часа ночи.

Власти Артыбашского сельского поселения ввели режим повышенной готовности. МВД проводит проверку. Местная жительница рассказала NGS.ru, что на крики девушки прибежали туристы, а также приехали егерь и полиция. Однако, по ее словам, полицейские «стреляли в воздух, ссылаясь на запрет выстрелов по цели в черте населенного пункта», а медведь звуков выстрелов не испугался.

Новость обновлена в 10:53 мск. Исправлен заголовок и добавлен комментарий ГУ МЧС по Новосибирской области.