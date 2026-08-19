На Алтае в районе нападения медведя ввели режим повышенной готовности

В Турочакском районе Республики Алтай, где медведь убил туристку, введен режим повышенной готовности. Также действует комендантский час с 20:00 до 10:00, заявил «Интерфаксу» пресс-секретарь правительства региона Михаил Максимов.

В правительстве уточнили, что полицейские и охотники будут круглосуточно патрулировать села и прилегающие территории. К мониторингу передвижения диких животных привлечен центр БПЛА.

Инцидент произошел ночью 19 августа на туристической базе в селе Артыбаш. 29-летняя Снежана вместе с женихом разбила палатку на берегу реки. Медведь напал на лагерь около часа ночи. Местная жительница рассказала NGS.ru, что туда приезжали полицейские, но они стреляли в воздух, а медведь звуков выстрелов не испугался. Минприроды после ЧП выдало дополнительные лицензии на отстрел медведей на Алтае.

Подробности — в материале «Ъ-Сибирь» «Медведи атаковали широким фронтом».