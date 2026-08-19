На Алтае медведь утащил убил туристку

Медведь напал на палатку с туристами в Республике Алтай. Животное убило женщину, сообщили ТАСС в экстренных службах.

ЧП случилось на туристической базе в селе Артыбаш. «Пришел медведь, вытащил девушку из палатки, утащил в лес... прикопал... Пытались меры принять местные жители, но, к сожалению, он на них кидался, и никто ничем не мог помочь»,— рассказал собеседник агентства.

В региональном ГУ МВД уточнили, что погибшей было 29 лет. По данным РЕН ТВ, она была сотрудницей МЧС. Канал уточняет, что туристы разбили палатку на берегу Бии на турбазе «Исток». Региональная прокуратура проводит проверку.