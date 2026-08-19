Краснодарские УК обязали подготовить подвалы для укрытия жителей

В Краснодаре управляющим компаниям поручили подготовить подвалы многоквартирных домов к использованию в качестве укрытий. Решение принято по итогам совещания с представителями УК, ТСЖ, жилищно-строительных и жилищных кооперативов, а также сотрудниками МЧС, администрации и прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Начальник управления гражданской защиты Павел Иванов обозначил главную задачу: «При объявлении опасности увести людей с улицы и обеспечить им доступ в укрытия: подвалы, подземные паркинги, переходы и цокольные этажи. Управляющие компании обязаны подготовить такие помещения и гарантировать беспрепятственный вход в них».

В подвалах необходимо организовать естественную вентиляцию и освещение, оборудовать места для сидения, запас питьевой воды и биотуалет. Снаружи должны появиться указатели и таблички. Если помещение постоянно держать открытым невозможно, на информационных стендах следует указать местонахождение ключей.

Первый заместитель министра ГО и ЧС Краснодарского края Ярослав Городецкий рекомендовал размещать на табличках не менее двух номеров ответственных лиц, у которых хранятся дубликаты ключей. Адреса пригодных для укрытия помещений также доступны в приложении «Моя Кубань».

Отдельно на совещании обсудили проезд экстренных служб во дворы. Шлагбаумы, ворота и иные ограждения не должны препятствовать движению пожарных машин и спецтранспорта. УК рекомендовали проверить подобные конструкции на соответствие требованиям и при необходимости привести их в порядок или демонтировать.

По итогам совещания управляющим компаниям поручили назначить ответственных за открытие подвалов при сигналах опасности, предоставить сведения о состоянии помещений и установить указатели к укрытиям.

Ранее сообщалось, что с 20:00 мск 18 августа до 08:00 мск 19 августа дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 453 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. БПЛА зафиксировали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Калужской, Владимирской, Нижегородской, Вологодской, Орловской, Тульской, Липецкой, Рязанской, Ярославской, Волгоградской, Ростовской, Саратовской, Самарской и Ульяновской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма, Башкортостана, а также над акваторией Черного моря.

Анна Гречко