ПВО за ночь перехватила 453 беспилотника над регионами России

С 20:00 мск 18 августа до 08:00 мск 19 августа дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 453 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Аппараты зафиксировали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Калужской, Владимирской, Нижегородской, Вологодской, Орловской, Тульской, Липецкой, Рязанской, Ярославской, Волгоградской, Ростовской, Саратовской, Самарской и Ульяновской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма, Башкортостана, а также над акваторией Черного моря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения на съемку беспилотников, работы систем противовоздушной обороны и последующее распространение такой информации. Ограничения распространяются также на материалы, позволяющие установить расположение военной техники и подразделений либо оценить последствия атак, диверсий и других чрезвычайных ситуаций.

Запрет касается фото- и видеоматериалов, координат и других сведений, связанных с применением беспилотных летательных аппаратов, работой систем ПВО и радиоэлектронной борьбы, а также последствиями атак.

Соответствующие изменения ранее внесли депутаты Законодательного собрания Краснодарского края в краевой закон «Об административных правонарушениях». Закон устанавливает административную ответственность за нарушение ограничений на распространение такой информации.

Для граждан штраф за нарушение составляет от 1 тыс. до 3 тыс. руб. Должностным лицам может грозить штраф от 10 тыс. до 30 тыс. руб., юридическим лицам — от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

При повторном нарушении размеры штрафов увеличиваются. Для граждан предусмотрен штраф в размере 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. руб.

Мария Удовик