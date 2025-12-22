Бывший градоначальник записался в малоимущие

Бывшего главу администрации Волгодонска Юрия Мариненко подозревают в мошенничестве, совершенном с целью безвозмездного получения жилья. По версии следствия, преступление было совершено в мае 2016 года, когда экс-чиновник занимал должность начальника муниципального управления МВД «Волгодонское». Суд заключил Юрия Мариненко под стражу на два месяца.



Экс-глава Волгодонска Юрий Мариненко заключен под стражу до 18 февраля 2026 года

Фото: пресс-служба администрации Волгодонска

Фото: пресс-служба администрации Волгодонска

Волгодонский районный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Юрию Мариненко. За решеткой экс-глава Волгодонска пробудет до 18 февраля 2026 года. Бывшему главе администрации Волгодонска инкриминируют особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, он предоставил в администрацию города ложные сведения о материальном положении семьи, на основании которых муниципалитет признал фигуранта и его родственников малоимущими.

По данным правоохранителей, господин Мариненко предоставил подложные документы в период с 11 по 20 мая 2016 года. В это время он занимал должность начальника городского полицейского управления. На основании этих документов 12 сентября 2016 года администрация Волгодонска заключила с Юрием Мариненко договор социального найма, предварительно исключив жилое помещение из муниципального жилищного фонда коммерческого использования. Помещение площадью 63,8 кв. м с кадастровой стоимостью более 2,5 млн руб. было передано в безвозмездную собственность одному из членов семьи фигуранта.

Юрий Мариненко родился в 1968 году в хуторе Усть-Грязновский Обливского района Ростовской области. В 1996-м окончил Ростовскую высшую школу МВД, а после начал службу в уголовном розыске Ленинского района Ростова-на-Дону. В январе 2015 года полицейского назначили руководителем отделения в Волгодонске.

На пост главы города Юрий Мариненко был избран на 14 марта 2024 года. В июле 2025-го гордума Волгодонска приняла отставку чиновника по собственному желанию.

«Моя отставка не связана с некими проступками или невыполнением обязанностей. Есть вещи выше моих сил, и когда такая ситуация наступила в моей жизни, я был вынужден принять тяжелое для меня решение»,— заявлял тогда чиновник.

После добровольной отставки Юрия Мариненко, главой Волгодонска стал бывший начальник главного управления МВД России по Волгоградской области Дмитрий Вельможко.

Как сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах, после ухода из власти господин Мариненко стал пенсионером. Обыски в его доме прошли ранним утром 19 декабря в Ростове-на-Дону. Правоохранители изъяли документы, связанные с недвижимостью, и около 2 млн руб.

Информации о признании фигурантом своей вины пока нет.

Константин Соловьев