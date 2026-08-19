Реконструкцию пешеходной части пункта пропуска Адлер начнут осенью

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на реконструкцию пешеходной части пункта пропуска Адлер на российско-абхазской границе. К активной фазе работ планируют перейти в сентябре, сейчас на площадке идут подготовительные мероприятия. Завершить весь проект реконструкции пункта пропуска планируется в 2028 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Пункт пропуска Адлер остается единственным и наиболее загруженным погранпереходом на границе России с Абхазией. В 2025 году через него прошли около 2,8 млн транспортных средств и более 12 млн человек. Об одобрении реконструкции пешеходной части 19 августа сообщила пресс-служба Минтранса РФ.

Обновление инфраструктуры пункта пропуска проводит Росгранстрой в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система». Работы разделили на два этапа. Организацию реконструкции выстроили таким образом, чтобы снизить вероятность образования избыточных очередей при проведении работ.

Этапы реконструкции распределили с учетом сезонной нагрузки на пункт пропуска. В туристический сезон основной акцент делают на грузовом направлении. Осенью приоритет смещается на автобусное и легковое направления, когда увеличивается необходимость пропуска грузовых автомобилей.

Второй этап предусматривает обновление пешеходной составляющей пункта пропуска. Сейчас специалисты проводят подготовительные работы, а к основному этапу реконструкции планируют приступить в сентябре.

Весь проект реконструкции пункта пропуска Адлер планируют завершить в 2028 году. Ранее с ходом работ на объекте ознакомился министр транспорта Андрей Никитин.

Мария Удовик