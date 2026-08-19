Учеба в вузах Ставрополья в 2026 году обойдется до 300 тысяч рублей в год

Стоимость платного обучения в ведущих вузах Ставропольского края в 2026 году может составить от 120 тыс. до более чем 300 тыс. руб. за учебный год. Это следует из анализа открытых данных, опубликованных вузами в разделах для абитуриентов и приказах о стоимости образовательных услуг, которые проанализировал «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Самыми дорогими направлениями традиционно остаются медицина, стоматология, IT, инженерные специальности и часть программ, связанных с международными отношениями, юриспруденцией и экономикой. Наиболее доступными для поступающих остаются педагогические, аграрные, социально-гуманитарные направления и часть программ среднего профессионального образования при вузах.

В Северо-Кавказском федеральном университете стоимость обучения на очных программах бакалавриата и специалитета в зависимости от направления составляет в среднем от 140 тыс. до 230 тыс. руб. в год. Дороже всего обходятся IT-направления, архитектура, строительство, нефтегазовое дело, международные отношения и юриспруденция. Более низкие цены установлены на отдельные педагогические и гуманитарные программы.

В Ставропольском государственном медицинском университете самые высокие расходы ждут студентов стоматологии и лечебного дела. По открытым данным вуза, обучение на медицинских специальностях находится в верхней части регионального ценового диапазона и может превышать 250–300 тыс. руб. в год. Таким образом, полный курс специалитета может стоить семье более 1,5 млн руб.

В Ставропольском государственном аграрном университете платное обучение в целом дешевле, чем на медицинских и технических направлениях. Стоимость большинства программ бакалавриата находится примерно в диапазоне 120–180 тыс. руб. в год. При этом дороже могут стоить направления, связанные с ветеринарией, IT, экономикой и управлением.

В Пятигорском государственном университете значительная часть платных программ связана с лингвистикой, международными отношениями, юриспруденцией, туризмом и педагогикой. Стоимость обучения здесь также зависит от направления и формы подготовки: очные программы обычно дороже заочных. По открытым данным, год учебы на популярных направлениях может стоить от 130 тыс. до 220 тыс. руб.

Таким образом, четырехлетний бакалавриат в вузах Ставрополья в 2026 году обойдется семье примерно в 500–900 тыс. руб., а обучение на специалитете — от 700 тыс. до более чем 1,5 млн руб. без учета проживания, питания, учебных материалов и транспортных расходов.

Эксперты рынка образования отмечают, что стоимость обучения в регионах юга России растет вслед за инфляцией, повышением расходов вузов и спросом на отдельные специальности. При этом абитуриенты все чаще сравнивают не только цену, но и вероятность трудоустройства после выпуска. Наиболее востребованными остаются медицинские, инженерные, IT-направления, педагогика, аграрные технологии, экономика и управление.

Тат Гаспарян