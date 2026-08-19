В Сочи 19 августа проведут учебные стрельбы в акватории порта и Пластунке

В Сочи 19 августа пройдут учебные стрельбы. Мероприятия запланировали в акватории морского порта Сочи и в районе села Пластунка. В акватории порта стрельбы проведут с 09:00 до 13:05, а также в 17:35 и 22:15. В районе Пластунки они запланированы с 17:00 до 20:30.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Перед проведением стрельб предусмотрено речевое оповещение населения. Сообщение прозвучит в 08:50 и 16:50. Жителей и гостей города попросили сохранять спокойствие во время проведения мероприятий.

Учебные стрельбы пройдут на фоне сохраняющейся ситуации с применением беспилотников. В ночь на 19 августа, с 20:00 18 августа до 08:00 19 августа по московскому времени, дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 453 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Аппараты были уничтожены и перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Калужской, Владимирской, Нижегородской, Вологодской, Орловской, Тульской, Липецкой, Рязанской, Ярославской, Волгоградской, Ростовской, Саратовской, Самарской и Ульяновской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Башкортостан, а также над акваторией Черного моря.

На территории Краснодарского края сохраняются ограничения на съемку беспилотников и работы систем противовоздушной обороны. Запрет распространяется и на последующее распространение такой информации. Ограничения также касаются материалов, позволяющих определить расположение военной техники и подразделений либо оценить последствия атак, диверсий и других чрезвычайных ситуаций.

За нарушение установленных запретов для граждан предусмотрен штраф от 1 тыс. до 3 тыс. руб. Для должностных лиц размер штрафа составляет от 10 тыс. до 30 тыс. руб., для юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

При повторном нарушении размеры штрафов увеличиваются. Для граждан предусмотрено взыскание в размере 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. руб.

Мария Удовик