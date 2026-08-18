Роспотребнадзор поможет тюменцам сделать перерасчет за некачественную воду

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области готово помочь потребителям в перерасчете платы за водопроводную воду ненадлежащего качества, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Управление готово оказать содействие потребителям в досудебном порядке — путем подготовки проекта претензии, а также в оказании судебной защиты — путем дачи заключения по делу в целях защиты прав потребителей»,— говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, с 16 июля в ведомство поступило 868 обращений граждан относительно качества питьевой воды. Все обращения, связанные с перерасчетом платы за коммунальную услугу ненадлежащего качества, ведомство направило в Государственную жилищную инспекцию Тюменской области.

Дополнительно в Роспотребнадзоре пояснили, что потребители могут самостоятельно обратиться с требованием о перерасчете к поставщику услуги за период с 16 по 31 июля. Если договор на водоснабжение заключен напрямую с ресурсоснабжающей организацией, заявление необходимо направить в ООО «Тюмень Водоканал». В остальных случаях — в управляющую домом организацию.

За июнь в Тюмени выпало 257% месячной нормы осадков, что стало рекордом почти за 100 лет. По данным Росрыболовства, ливни и жара вызвали смыв органики в реку Тура. Из-за летнего паводка река не справилась с самоочищением, уровень кислорода в воде снизился до критического. В середине июля вода в реке потемнела и приобрела неприятный запах, началась массовая гибель рыбы. 6 августа мэр Тюмени Максим Афанасьев сообщил, что за два дня с берегов Туры собрали почти тонну погибшей рыбы.

С этим властям стали поступать обращения от жителей на качество воды, в которых люди сообщали о невозможности принять душ, помыть посуду и постирать белье. СКР по Тюменской области возбудил по факту жалоб тюменцев уголовное дело.

Ранее в Роспотребнадзоре заявляли, что питьевая вода в Тюмени не представляет угрозы с точки зрения распространения инфекционных заболеваний. Губернатор Тюменской области Александр Моор также говорил, что правительство региона не будет настаивать на перерасчете платы за воду из-за запаха, привкуса и незначительного превышения ПДК по отдельным показателям, поскольку вода, по его словам, «поступает безопасная» и ее потребление в городе не снизилось.

Полина Бабинцева