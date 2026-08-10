Роспотребнадзор: питьевая вода в Тюмени не несет угрозы для здоровья

Питьевая вода в Тюмени не представляет угрозы с точки зрения распространения инфекционных заболеваний, сообщила «РИА Новости» глава управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо. С 16 июля контроль за качеством воды усилили из-за паводка на реке Тура.

«Превышений предельно допустимых концентраций по веществам, санитарно-токсикологическим лимитирующим признакам вредности не выявлялось», — отметила госпожа Шарухо. Качество воды, по ее словам, соответствует гигиеническим нормативам. Заболеваемость острыми кишечными инфекциями также не превышает многолетней нормы. Случаев инфекционных заболеваний, связанных с водой, не зарегистрировано.

В середине июля вода в реке Тура из-за сильного паводка потемнела и приобрела резкий неприятный запах. В реке также произошла массовая гибель рыбы. По словам губернатора региона Александра Моора, причиной стало снижение уровня кислорода в Туре до критического из-за паводка. К 6 августа с берега реки в Тюмени собрали почти тонну рыбы. Массовую гибель рыбы зафиксировали также в реке Иртыш.