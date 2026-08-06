В Тюмени с берега реки собрали тонну мертвой рыбы

В Тюмени на берегу реки Туре за два дня собрали почти тонну рыбы, погибшей из-за паводка. Об этом заявил глава города Максим Афанасьев в соцсети «ВКонтакте».

«Уже начаты важные мероприятия по уборке погибшей рыбы вдоль береговой линии реки на территории Гагаринского парка, городского пляжа»,— сообщил господин Афанасьев. Рыбу направят на утилизацию, добавил он. Глава города также рассказал, что уровень воды в Туре продолжает медленно снижаться. Сейчас он составляет 8,9 м.

В июле в Тюменской области из-за сильных и затяжных дождей начался паводок. Вместе с тем в реке Туре резко ухудшилось качество воды. По словам губернатора региона Александра Моора, массовую гибель рыбы спровоцировало снижение уровня кислорода в Туре до критического. 4 августа губернатор объявил о начале утилизации мертвой рыбы с помощью печи закрытого типа.