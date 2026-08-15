Власти отказались инициировать перерасчет платы за воду с запахом в Тюмени

Правительство Тюменской области не будет настаивать на перерасчете платы для жителей Тюмени за воду с запахом, привкусом и «незначительным отклонением предельно допустимой концентрации (ПДК) по некоторым элементам», рассказал губернатор Александр Моор на пресс-конференции. Он подчеркнул, что вода «поступает безопасная», а ее потребление в городе, вопреки сообщениям о жалобах, не снизилось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Если люди считают, что услуга оказана некачественно, человек должен обратиться в ресурсоснабжающую организацию, и она смотрит. Если подтверждается, делается перерасчет. Здесь нашего влияния на эту ситуацию нет, это гражднаско-правовые отношения»,— сказал губернатор.

За июнь в Тюмени выпало 257% месячной нормы осадков, что стало рекордом почти за 100 лет. По данным Росрыболовства, ливни в сочетании с аномальной жарой вызвали интенсивный смыв почвенного гумуса в Туру. В результате река не справилась с самоочищением: органическое вещество окислялось и поглощало кислород, что привело к массовой гибели животных. Мэр Максим Афанасьев 6 августа сообщил, что на берегу Туры за два дня собрали почти тонну рыбы.

Власти Тюмени и Тюменского округа ввели режим ЧС из-за паводка в июле. Порог опасного явления река Тура преодолела в городе 26 июля и 17 дней была выше этой границы. Пик паводка пришелся на 2 августа и составил 897 см, после этого вода начала отступать. С этим властям стали поступать обращения от жителей на качество воды, в которых люди сообщали о невозможности принять душ, помыть посуду и постирать белье. СКР по Тюменской области возбудил по факту жалоб тюменцев уголовное дело.

Василий Алексеев