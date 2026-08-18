В Хостинском районе Сочи вывезли 271 кубометр отходов с незаконных свалок

В Хостинском районе Сочи за последние дни вывезли 271 кубометр отходов с территорий несанкционированных свалок. Около 49 кубометров из общего объема составил строительный мусор. Работы по ликвидации мест складирования отходов продолжаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Уборку территорий специалисты начали по нескольким десяткам адресов. В перечень вошли улицы Мацестинская, Фабрициуса, Юбилейная, Пушкина, Тургенева, Измайловская, Ручей де Симона, Дмитриевой, Депутатская, Джигитская, Грибоедова, Учительская, Лермонтова, Верховская, Самшитовая, Пятигорская, Лизы Чайкиной, Шоссейная, Кошевого, Леси Украинки, Бытха, Железнодорожная, Октября, Земнухова, Малогвардейская, а также Новороссийское шоссе.

В частности, работы проводили на Мацестинской, 9/1, 20, 17 и 15; Фабрициуса, 2/26, 4/1 и 12; Юбилейной, 101; Пушкина, 5; Тургенева, 4А; Измайловской, 36А, 40 и 120; Ручье де Симона, 2; Дмитриевой, 1, 31 и 54; Депутатской, 12/17; Джигитской, 13; Грибоедова, 18/1; Учительской, 33, 24, 22, 26 и 16Б; Лермонтова, 16 и 1/1; Верховской, 2/2; Самшитовой, 22, 49, 2 и 26; Пятигорской, 40Б и 7; Лизы Чайкиной, 7в; Шоссейной, 18А; Кошевого, 1; Леси Украинки, 2 и 12; Новороссийском шоссе, 1; Бытхе, 55; Железнодорожной, 13; Октября, 10; Земнухова, 4; Малогвардейской, 2.

По отдельным адресам работы уже завершили. В частности, территории на Депутатской, 12/17 и Малогвардейской, 2 указаны как зачищенные.

Всего за несколько дней специалисты вывезли с несанкционированных мест накопления 271 кубометр отходов. При этом почти пятая часть объема пришлась на строительный мусор — около 49 кубометров.

Работы по наведению санитарного порядка в Хостинском районе продолжаются.

Мария Удовик