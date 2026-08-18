«Мы сразу закрываем тему спекуляции и шантажа при выделении мест»

Более чем в двадцати российских регионах в ближайшее время станут доступны цифровые сервисы поиска и покупки мест захоронений. Соответствующую систему планируется создать на портале Госуслуг. На реализацию проекта предусмотрено 295,5 млн руб. Средства в том числе направят на загрузку данных о 14 тыс. кладбищ. Владелец похоронного бюро «Свет» Евгений Полянский считает, что новый инструмент повысит прозрачность похоронного бизнеса и упростит жизнь родственникам умершего человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Полянский

Фото: Предоставлено автором Евгений Полянский

Фото: Предоставлено автором

«Инициатива по факту хорошая. Вообще все инновационное — это всегда хорошо, тем более в каких-то цифровых решениях. Однако я пока мало верю в ее реализацию. Прежде чем что-то делать, нужно поменять законодательство. Мы работаем по законодательству 1996 года. У нас нет даже профильного министерства на федеральном уровне, которое бы отвечало или как-то взаимодействовало с региональными и местными властями. Все решения принимаются на уровне муниципалитетов.

Но в целом я обеими руками за эту инициативу. В настоящее время частные ритуальные службы регулярно сталкиваются с какими-то препятствиями со стороны соответствующих департаментов. И получение разрешения на захоронение через Госуслуги просто-напросто исключает возможность получения взяток и шантажа. Мы сразу закрываем тему спекуляции при выделении мест на кладбищах.

К тому же это просто очень удобно для людей. Сейчас уже есть возможность получения пособия на похороны через те же Госуслуги. Люди самостоятельно загружают свидетельство о смерти, загружают справку и в течение двух-трех дней получают средства на захоронение. Это очень удобно.

Я думаю, что инициатива начнет действовать к заявленному сроку, хотя, скорее, сначала это будет апробация по нескольким регионам. Могут, конечно, возникнуть сложности. Если мы обсуждаем новые кладбища, то сразу будет формироваться реестр. Думаю, и в департаментах, там, где выделяют места, тоже, наверное, будут это регистрировать на Госуслугах. Если же родственники захотят похоронить на старом кладбище, то там будет сложнее из-за расположения, большого количества захоронений и путаницы в местах. Но я думаю, постепенно все будут выходить на цифровую самостоятельную регистрацию».