Заведующий сочинским моргом получил пять лет колонии за подмену материалов

Центральный районный суд Сочи вынес приговор бывшему руководителю отделения судебно-медицинской экспертизы Максиму Соболевскому. Его признали виновным в превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности. Суд установил, что врач подменил гистологические материалы двух умерших, чтобы результаты исследования указали на ненасильственную причину смерти мужчины, погибшего после драки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, в мае 2024 года в морг доставили мужчину, умершего после драки. Максим Соболевский указал, что причиной смерти стало острое нарушение мозгового кровообращения, то есть инсульт. При этом он исключил прямую причинную связь между полученными мужчиной травмами и его смертью.

На следующий день в морг поступило еще одно тело, в документах которого также был указан диагноз, связанный с острым нарушением мозгового кровообращения. Суд установил, что после этого врач изъял часть гистологического материала второго умершего и поместил ее в образцы первого. Таким образом, результаты исследования были сфальсифицированы.

Суд пришел к выводу, что действия врача имели корыстный мотив. Фигурант дела рассчитывал получить денежное вознаграждение от людей, заинтересованных в сокрытии реальных обстоятельств смерти участника драки. Подмена материалов и последующее ложное заключение о ненасильственной смерти должны были повлиять на ход и результат расследования уголовного дела.

В ходе судебного разбирательства подсудимый настаивал на том, что материалы были перепутаны случайно. Однако собранные по делу доказательства эту версию не подтвердили, после чего суд признал его виновным.

Экс-руководителю отделения судебно-медицинской экспертизы назначили пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд на два года запретил ему заниматься экспертной деятельностью. После оглашения приговора его взяли под стражу непосредственно в зале суда.

Мария Удовик