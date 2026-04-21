Новошахтинский НПЗ получил убыток 6,5 млрд рублей на фоне снижения выручки и атак БПЛА

АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» (НЗНП) по итогам 2025 года получило чистый убыток в размере 6,5 млрд руб. против убытка 1,9 млрд руб. годом ранее. Как выяснил «Ъ-Ростов», изучив бухгалтерскую отчетность предприятия в системе СПАРК-Интерфакс, выручка компании за отчетный период снизилась на 32,8% и составила 97,9 млрд руб. против 145,7 млрд руб. в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Асмолов, Коммерсантъ Фото: Евгений Асмолов, Коммерсантъ

При этом прибыль от продаж составила 8,25 млрд руб., однако итоговый финансовый результат оказался отрицательным за счет роста расходов на обслуживание долга. Проценты к уплате по итогам года достигли 14,06 млрд руб., превысив операционную прибыль.

Согласно данным отчетности, структура обязательств предприятия изменилась в сторону краткосрочного финансирования. Объем краткосрочных кредитов вырос до 90,5 млрд руб. против 16 млрд руб. годом ранее, кредиторская задолженность увеличилась до 80,8 млрд руб. Собственный капитал компании сократился до 2,47 млрд руб. с 8,99 млрд руб. на конец 2024 года.

На деятельность предприятия в течение года оказывали влияние внештатные ситуации на производстве. В 2025 году на территории НПЗ произошел пожар после атаки беспилотных летательных аппаратов. По данным открытых источников, ликвидация возгорания заняла несколько суток. Аналогичные инциденты фиксировались на предприятии и в предыдущие годы, в том числе в 2022 и 2024 годах.

Несмотря на снижение финансовых показателей, операционная деятельность предприятия остается прибыльной, денежный поток от текущих операций — положительным. НЗНП сохраняет статус системообразующего предприятия.

Аудиторская проверка отчетности за 2025 год, проведенная ООО «Аудит-Вела», подтвердила ее достоверность. В заключении указано, что бухгалтерская отчетность отражает финансовое положение компании в соответствии с требованиями российского законодательства.

Роман Лаврухин