Петербургская биржа начала торги бензином пониженных стандартов

На Петербургской бирже с 18 августа стали доступны торги бензинами пониженных стандартов, сообщили ТАСС и «Интерфакс». Речь идет о бензине маркировки АИ-92 стандартов «Евро-2», «Евро-3», «Евро-4», а также АИ-95 и АИ-98 стандарта «Евро-4».

Ситуация на топливном рынке обострилась в мае, что вызвало рост цен на АЗС и нехватку бензина и дизтоплива в регионах. Для стабилизации ситуации правительство снизило норматив биржевых продаж бензина с 15% до 10%, а также разрешило выпуск и обращение бензина классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4». После того как правительство продлило разрешение выпускать бензин класса «Евро-5» с характеристиками «Евро-3», некоторые автолюбители начали жаловаться на проблемы с мотором и топливной системой.

О ситуации на нефтяном рынке — в материале «Ъ» «Экологический компромисс».