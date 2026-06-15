Труба пониже, класс пожиже

Для предотвращения нехватки топлива правительство разрешило части НПЗ выпускать для внутреннего рынка бензин и дизтопливо класса «Евро-5», но с показателями «Евро-3». Такое послабление было разрешено еще осенью 2025 года, и, по данным “Ъ”, в мае его действие пролонгировано. Эксперты отмечают, что это может смягчить локальные дефициты, но не исключают рисков для автовладельцев, так как в таком топливе допускается, в частности, большее содержание серы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Правительство разрешило отдельным НПЗ выпускать на внутренний рынок бензин и дизтопливо с отклонением от требований технического регламента ЕАЭС по содержанию серы и других показателей качества, сообщил “Ъ” источник. По его словам, соответствующее постановление правительства было принято осенью 2025 года. Изначально поставки подобного топлива разрешались до 1 мая 2026 года, затем действие меры было продлено. Срок собеседник “Ъ” не уточнил. “Ъ” направил вопросы в Минэнерго.

Как уточняет источник “Ъ”, под действие постановления подпадают НПЗ, имеющие свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья в соответствии со ст. 179.7 Налогового кодекса РФ. Это в том числе касается НПЗ, заключивших с Минэнерго соглашения о вводе новых установок углубления переработки и имеющих право на получение обратного акциза.

По словам источника “Ъ”, по постановлению НПЗ получили право выпускать в обращение на внутренний рынок бензин класса «Евро-5» с содержанием серы до 150 мг на кг. Для дизтоплива постановлением установлен предельный уровень серы в 350 мг на кг.

Такие показатели соответствуют экологическому классу «Евро-3». Действующий технический регламент предусматривает для топлива класса «Евро-5» содержание серы не более 10 мг на кг. Также допускается содержание ароматических углеводородов в бензине с долей 42%, монометиланилина, октаноповышающей присадки — 1%, этанола — 5%, говорит собеседник “Ъ”.

Источник “Ъ” рассказывает, что контроль за реализацией механизма возложен на Минэнерго, которому поручили ежемесячно докладывать в правительство о производителях, объемах и технологиях получения такого топлива. Мера, продолжает собеседник “Ъ”, направлена на недопущение дестабилизации внутреннего рынка. Выпускаемое по таким правилам топливо не подлежит обращению на территории других государств ЕАЭС, добавляет он.

Правительство ищет меры стабилизации рынка в условиях сокращения предложения. Так, до 31 июля из России запрещен экспорт бензина для всех участников рынка, а для трейдеров — вывоз дизтоплива. До 30 ноября ограничен экспорт авиационного керосина.

В отдельных регионах при этом отмечалась нехватка топлива на АЗС. Так, в Крыму и Севастополе в начале июня была приостановлена свободная продажа бензина, позже на ряде АЗС она возобновилась. Оперативный штаб Краснодарского края 10 июня сообщал, что отпуск топлива временно приостановлен на 15 АЗС. В пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова 13 июня заявили, что на отдельных АЗС введены временные лимиты. Как сообщали СМИ, на АЗС «Татнефть» в ряде регионов введены ограничения на продажу бензина в 20 л на один автомобиль.

Решение о смягчении требований к качеству топлива не решает проблему дефицита в полной мере, считает один из собеседников “Ъ”.

По его словам, даже увеличенный допустимый уровень содержания серы не позволяет задействовать значительную часть мини-НПЗ, поскольку их продукция по-прежнему существенно хуже по качеству и не укладывается в заданные параметры.

Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов говорит, что дополнительные объемы нефтепродуктов способны частично смягчить локальные дефициты, которые наблюдаются в некоторых регионах. Вместе с тем, продолжает он, повышенное содержание серы негативно влияет на современные автомобили, оснащенные системами контроля выбросов и сложной электроникой. При сгорании такого топлива образуются агрессивные соединения, способные ускорять износ двигателя, выхлопной системы и катализаторов, поясняет эксперт. И, как отмечает господин Фролов, ключевой проблемой рынка остается не только производство топлива, но и его своевременная доставка в регионы.

4,126 миллиона тонн бензина реализовано на Петербургской бирже с 1 января по 11 июня 2026 года, это на 12,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным Национального биржевого ценового агентства, 11 июня объем неудовлетворенного платежеспособного спроса на АИ-92 составил 21,96 тыс. тонн, на АИ-95 — 13,74 тыс. тонн. С начала года продажи бензина на бирже сократились на 12,4% год к году, до 4,12 млн тонн.

Ольга Озембловская