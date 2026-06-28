Правительство снизило обязательный норматив продаж бензина на бирже

Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что норматив по продаже бензина на бирже снижен с 15% до 10%. Мера будет действовать три месяца, начиная с 1 июля. Речь идет об обязательном минимальном проценте от всего произведенного топлива, который крупные нефтяные компании должны продавать через Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Новак

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Александр Новак

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Это решение мы обсуждали на штабе, и это одна из мер, в том числе направленных на стабилизацию ситуации на биржевом рынке. И уже с 15% до 10% снижено», — заявил Александр Новак на съезде партии «Единая Россия», отвечая на вопрос журналистов, поддерживается ли инициатива по снижению норматива продажи бензина на бирже на 5% (цитата по «РИА Новости»).

17 июня на портале правовых актов был опубликован проект приказа Федеральной антимонопольной службы и Минэнерго, в котором предлагалось снизить норматив обязательной продажи бензина на бирже с 15% до 10%. Совокупный объем бензина, который компании обязаны продавать на бирже, должен превышать 8%. В проекте отмечалось, что предложения не затронут объемы торгов дизельным топливом, норматив по нему останется прежним — 16% от производства.