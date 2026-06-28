Правительство снизило обязательный норматив продаж бензина на бирже
Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что норматив по продаже бензина на бирже снижен с 15% до 10%. Мера будет действовать три месяца, начиная с 1 июля. Речь идет об обязательном минимальном проценте от всего произведенного топлива, который крупные нефтяные компании должны продавать через Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу.
Александр Новак
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
«Это решение мы обсуждали на штабе, и это одна из мер, в том числе направленных на стабилизацию ситуации на биржевом рынке. И уже с 15% до 10% снижено», — заявил Александр Новак на съезде партии «Единая Россия», отвечая на вопрос журналистов, поддерживается ли инициатива по снижению норматива продажи бензина на бирже на 5% (цитата по «РИА Новости»).
17 июня на портале правовых актов был опубликован проект приказа Федеральной антимонопольной службы и Минэнерго, в котором предлагалось снизить норматив обязательной продажи бензина на бирже с 15% до 10%. Совокупный объем бензина, который компании обязаны продавать на бирже, должен превышать 8%. В проекте отмечалось, что предложения не затронут объемы торгов дизельным топливом, норматив по нему останется прежним — 16% от производства.
Снижение норматива продаж бензина на бирже является одной из мер Правительства по стабилизации топливного рынка. Ранее, для урегулирования ситуации с ценами и дефицитом на внутреннем рынке, Правительство России уже вводило временные запреты на экспорт бензина, в частности, с 1 марта на полгода в 2024 году, а также продлевало его до 31 августа в 2025 году и до конца февраля 2026 года. Эти меры, вместе с корректировкой демпферных выплат для нефтепереработчиков и другими рыночными механизмами, призваны обеспечить достаточное предложение топлива на внутреннем рынке и сдерживать рост цен.
До этого норматив обязательных биржевых продаж повышался неоднократно. Например, в октябре 2023 года он был увеличен до 15% для бензина и до 12% для дизельного топлива, а в сентябре того же года — до 13% и 9,5% соответственно. В 2025 году уже предпринимались шаги по доработке механизма биржевых торгов, а также обсуждался ввод обязанности для нефтекомпаний направлять на переработку не менее 40% сырья с последующей поставкой на внутренний рынок. Однако, на фоне внеплановых остановок НПЗ и высокого спроса, объемы реализации бензина на бирже в прошлом снижались, что указывало на сохранение вызовов для рынка.