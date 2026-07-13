Опоздания спишут на топливо

Очередь на АЗС предлагают приравнять к форс-мажору. В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) заявили, что ожидание заправки — уважительная причина для опоздания на работу, как и срочное обращение к врачу, стихийное бедствие или чрезвычайная ситуация. Водителям рекомендуют заранее уведомлять работодателя, указывая причину. Руководитель может потребовать документы, подтверждающие задержку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Представители бизнеса рассказали “Ъ FM”, как относятся к отсутствию сотрудников из-за топливного кризиса:

Основатель KIN Store Константин Булычев: «Мы компенсируем сотрудникам издержки на топливо для личного транспорта и поддерживаем друг друга в рамках форс-мажора. Все предупреждают заранее. Наш формат позволяет брать больше удаленных дней, чтобы меньше перемещаться по городу и оставаться в контексте рабочих задач». Владелица ГК «Королевские оранжереи» Ирина Роговцева: «Наша розница — небольшие салоны, которые должны быть открыты вовремя. В договорах аренды есть условия: если флорист не приехал, штраф получает вся компания. Обычно человек предупреждает заранее, например накануне. Тогда вопрос рассматриваем. Но если опоздание без предупреждения — скорее всего, конфликт, потому что это подводит всю команду». Владелец Anna Bistro Никита Татаев: «Не так много персонала ездит на автомобилях. Все знают про очереди на заправках. Мне повезло — пока я не сталкивался с этой проблемой остро. На первый раз пойму, но если будет регулярно, придется пересаживаться на общественный транспорт или покупать электромобиль. К ситуации нужно приспособиться временно». Руководитель бухгалтерского агентства «Траст Капитал» Ольга Кокарева: «В моем бизнесе допускается удаленка, поэтому я спокойно отнесусь, если люди будут реже приезжать или перестроят график. Но есть бизнесы, где это недопустимо: магазины, колл-центры. Там сервис будет страдать, а опоздания — недопустимы».

В Московском регионе ситуация с топливом нормализовалась, очереди почти исчезли, хотя ограничения по отпуску в бак сохраняются. В чатах, где водители делились информацией о наличии бензина, теперь предлагают публиковать данные о качестве горючего. После того как правительство продлило разрешение выпускать бензин класса «Евро-5» с характеристиками «Евро-3», многие автолюбители начали жаловаться на проблемы с мотором и топливной системой.

Дополнительные вопросы вызвало разрешение смешивать прямогонный бензин с другими компонентами для производства высокооктанового топлива. Эта мера содержится в законе об обеспечении топливом внутреннего рынка и поддержке НПЗ, подписанном Владимиром Путиным 4 июля. Все предложения носят экстренный характер и будут эффективны только при сохранении работоспособности НПЗ, отмечает директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов:

«В Москве в последние дни очереди заметно снизились. Но это не значит, что кризис миновал. В некоторых регионах сохраняются ограничения, часть из них разумна. Ситуация нормализуется при одном условии: не будет новых успешных атак на НПЗ. Ключевой момент — чтобы крупные и средние заводы вводились в эксплуатацию. Иначе ни "Евро-3", ни импорт не помогут. Последнее, кстати, иногда воспринимается с удивлением. Непривычно, что мы покупаем бензин в Индии, но любые способы хороши, чтобы насытить рынок. Важно, что подумали не только о закупках, но и распространили демпфер на импорт, чтобы цены не задирались».

За первую декаду июля медианные цены на бензин АИ-92 и АИ-95 в целом по стране выросли на 20% и 24%, сообщает “Ъ” со ссылкой на «Чек Индекс». Средняя цена АИ-98 в начале июля увеличилась на 32% год к году, АИ-100 — на 13%. При этом если по стране АИ-100 в среднем стоит 94,5 руб. за литр, то на заправках Ялты, судя по сообщениям автомобилистов, его заливают по 450 руб.

Юлия Савина