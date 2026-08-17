В Сочи работают 52 АЗС днем 17 августа

По состоянию на 17 августа в Сочи функционируют 52 автозаправочные станции. Газ доступен на 14 АЗС, АИ-95 — на 15, АИ-92 — на 14, дизельное топливо — на 35. Три АЗС «Роснефти» и три «Лукойла» переведены на приоритетное обслуживание экстренных служб, сообщила администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

На трех АЗС сети «Роснефть» в приоритетном порядке горючим обеспечиваются общественный транспорт, экстренные, коммунальные и медицинские службы, а также транспорт учреждений жизнеобеспечения. На них также можно заправиться по топливным картам и инвалидам 1 и 2 групп. Три АЗС «Лукойл» переведены на обслуживание экстренных служб.

Актуальную информацию о наличии топлива можно узнать в официальном чат-боте администрации Сочи. Также работает горячая линия: +7 (988) 416-13-14 (только звонки). Сведения доступны на информационных стелах заправок, официальных сайтах и в приложениях «Роснефть», «Лукойл», «Газпромнефть», а также через сервис «Яндекс Заправки».