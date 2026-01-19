Ростовская область планирует выпустить облигации на 28,1 млрд рублей

Ростовская область в 2026 году планирует впервые с конца 1990-х годов выпустить государственные ценные бумаги региона. Плановый объем размещения составит 28,1 млрд руб., сообщает издание «Ведомости Юг» со ссылкой на первого заместителя министра финансов области Ларису Аношину.

По информации замминистра, облигации будут размещаться с переменным купоном или по плавающей ставке, привязанной к ключевой ставке Банка России. Регион рассматривает возможность включения механизма досрочного выкупа в условия размещения бумаг.

«Объем размещаемых ценных бумаг будет зависеть в первую очередь от динамики исполнения бюджета, поступления собственных доходов и необходимости финансирования бюджетных обязательств. Возможность использования механизма досрочного выкупа облигаций будет рассмотрена дополнительно»,— заявила Аношина.

Досрочный выкуп дает эмитенту право выкупить свои ценные бумаги у инвесторов раньше установленного срока погашения. Этот инструмент применяется при улучшении финансовой ситуации региона или снижении процентных ставок на рынке. Для инвесторов такая опция создает определенный риск потери источника стабильного дохода раньше запланированного срока.

Площадки для размещения облигаций будут определены по итогам конкурсных процедур. Бюджет Ростовской области на 2026 год принят с дефицитом 26,9 млрд руб. Основным источником его покрытия станут средства от размещения облигаций.

Валентина Любашенко