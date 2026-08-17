Ночью над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей сбили БПЛА

В ночь на 17 августа дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 205 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. БПЛА сбивали над территориями восьми регионов России, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полина Решетняк Фото: Полина Решетняк

По данным Минобороны РФ, беспилотники в течение прошедшей ночи уничтожили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской и Ростовской областями. Кроме того, средства ПВО работали над территорией Крыма и акваториями Азовского и Черного морей.

Днем 16 августа дежурные средства ПВО также перехватили и уничтожили 72 украинских беспилотника самолетного типа. В период с 08:00 до 20:00 мск их сбили над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей, Республики Крым, а также над Азовским и Черным морями.

В Краснодарском крае при этом продолжает действовать запрет на съемку и распространение информации об атаках беспилотников, работе систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, а также о расположении военных и критически важных объектов. За нарушение установленных ограничений предусмотрена административная ответственность. Максимальный размер штрафа составляет 300 тыс. руб.

«Ъ-Кубань» писал, что в Краснодаре завершается восстановление многоквартирного дома, пострадавшего от атаки беспилотников в июне. Жильцы наиболее поврежденных квартир, находившиеся в пункте временного размещения, вернулись в свои дома после завершения ремонта.

Мария Удовик