На трассе Краснодар—Ставрополь загорелась АЗС

Пожар на автозаправочной станции «Русойл» на автодороге Краснодар—Ставрополь произошел вечером 16 августа. Возгорание началось в 23:09. Огонь распространился на два автомобиля и две бензоколонки, общая площадь пожара составила 120 кв. м. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

После получения сообщения о возгорании в 23:10 к месту происшествия направили подразделения Тбилисского пожарно-спасательного гарнизона. Прибывшие на место пожарные установили, что огнем охвачены два автомобиля и две бензоколонки. Площадь возгорания составила 120 кв. м.

Пожар локализовали в 23:41 на той же площади. После этого специалисты продолжили работы по полной ликвидации возгорания. Окончательно пожар потушили в 23:59.

К ликвидации возгорания привлекли 10 сотрудников МЧС России и три единицы техники. Работы на месте завершили спустя 50 минут после поступления сообщения о пожаре.

В результате происшествия никто не пострадал. Причины возникновения возгорания в предоставленной информации не уточняются.

«Ъ-Кубань» писал, что в Краснодаре пожарные ликвидировали открытое горение на складе по адресу улица Круговая, 24. Площадь пожара составляла 400 кв. м. К тушению пожара от МЧС России привлекались 14 человек личного состава и пять единиц техники.

Мария Удовик