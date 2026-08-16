В Краснодаре горит склад на улице Круговой

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Краснодаре, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Возгорание в здании по адресу улица Круговая, 24/2 произошло в 12:35 по московскому времени. По предварительным данным, площадь пожара составляла 400 кв. м.

На место выехали расчеты экстренных служб. К тушению пожара от МЧС России привлекались 14 человек личного состава и пять единиц техники.

В 13:04 распространение пламени удалось остановить. Информации о пострадавших не поступало.

Обстоятельства и причина возгорания устанавливаются.

Наталья Решетняк