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В Краснодаре горит склад на улице Круговой

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Краснодаре, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Возгорание в здании по адресу улица Круговая, 24/2 произошло в 12:35 по московскому времени. По предварительным данным, площадь пожара составляла 400 кв. м.

На место выехали расчеты экстренных служб. К тушению пожара от МЧС России привлекались 14 человек личного состава и пять единиц техники.

В 13:04 распространение пламени удалось остановить. Информации о пострадавших не поступало.

Обстоятельства и причина возгорания устанавливаются.

Наталья Решетняк

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