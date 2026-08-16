В аэропорту Сочи задержаны около полусотни рейсов

Из-за утренних ограничений на полеты в аэропорту Сочи наблюдаются массовые задержки рейсов. Большинство утренних и дневных вылетов сдвинуты на вечер и даже на следующий день, следует из онлайн-табло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

На вылет задерживаются десятки рейсов по направлениям: Уфа, Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Казань, Самара, Оренбург, Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Новосибирск, Омск, Новокузнецк, а также международные — Батуми, Тель-Авив, Шарм-эль-Шейх.

Некоторые рейсы перенесены с 16 на 17 августа.

В числе задержанных на прилет — 32 рейса. Среди направлений, по которым фиксируются сбои в расписании, значатся рейсы из Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Уфы, Тюмени, Челябинска, а также международные направления — Тель-Авив, Батуми и Шарм-эль-Шейх.

Отменены рейсы из Минеральных Вод, Москвы (Шереметьево), Саратова, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и другие. Всего в списке значатся восемь отмененных рейсов.

Пассажирам настоятельно рекомендуется уточнять статус своих рейсов на официальных сайтах авиакомпаний и в справочной службе аэропорта. Информация о времени вылета может меняться.

Наталья Решетняк