Власти Краснодара утвердили стоимость квадратного метра жилья на III квартал

Администрация Краснодара утвердила стоимость квадратного метра жилья на третий квартал 2026 года. Соответствующее постановление подписал глава города Евгений Наумов. Документ опубликован на сайте администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения установлен на уровне 147,1 тыс. руб. Средняя рыночная стоимость квадратного метра на территории муниципального образования определена в размере 157,2 тыс. руб.

Показатели будут применяться при расчете социальных выплат и субсидий, в том числе в рамках программы обеспечения жильем молодых семей.

Документ вступает в силу со дня официальной публикации.

В Новороссийске норматив стоимости квадратного метра вырос до 148,9 тыс. руб. Для сравнения: во втором квартале 2026 года средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения в Новороссийске составляла 138 тыс. руб. Таким образом, за три месяца норматив вырос более чем на 10 тыс. руб., или на 7,2%.

Наталья Решетняк