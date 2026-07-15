В Новороссийске норматив стоимости квадратного метра вырос до 148,9 тысяч рублей

Администрация Новороссийска установила норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на III квартал 2026 года. Соответствующее постановление подписал и.о. главы города Эльвтра Кальченко. Документ опубликован на сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно документу, стоимость «квадрата» составит 148 935 руб. Эта цифра будет применяться при расчете размеров социальных выплат для отдельных категорий граждан, в первую очередь — для молодых семей, участвующих в программе государственной поддержки.

Для сравнения: во втором квартале 2026 года средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения в Новороссийске составляла 138 тыс. руб Таким образом, за три месяца норматив вырос более чем на 10 тыс. руб. или на 7,2%.

Решение принято в рамках реализации ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате ЖКУ», являющейся частью госпрограммы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами».

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Наталья Решетняк