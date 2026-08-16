ФК «Сочи» обыграл «Волгу» в перенесенном матче

Футбольный клуб «Сочи» в рамках 6-го тура Первой лиги на «Фиште» оказался сильнее ульяновской «Волги». Встреча завершилась со счетом 1:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Сочи» Фото: ФК «Сочи»

Изначально игра должна была пройти вчера, 15 августа, однако из-за угрозы атаки БПЛА перенесена на 16 августа. В стартовом составе южан произошел ряд перестановок по сравнению с матчем прошлого тура: первых минут на поле вышли голкипер-дебютант Даниил Силев, а также форварды Роман Ежов и Павел Мелешин. Основной вратарь «Сочи» Александр Дегтев не попал в заявку на игру.

Команды начали противостояние осторожно, присматривались друг к другу. Хотя в первом тайме игра не изобиловала опасными моментами, после одного из подходов «Волги» свою команду выручил вратарь южан Даниил Силев. На перерыв команды ушли при равном счете — 0:0. После отдыха хозяева прибрали инициативу и открыли счет благодаря вышедшему на замену Максиму Кайнову. «Сочи» контролировал ход матча и добился победы со счетом 1:0.

В следующем туре Первой лиги подопечные Игоря Осинькина сыграют 20 августа в Нижнекамске против местного «Нефтехимика». После пяти туров «Сочи» идет на пятой строчке в турнирной таблице. Будущий соперник занимает 14-е место в табели о рангах.

Евгений Леонтьев