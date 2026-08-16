В Сочи сегодня работают 50 АЗС

По состоянию на 10:00 мск в Сочи работают 50 автозаправочных станций, сообщили в мэрии курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Запасы горючего распределены следующим образом: сжиженный газ (СУГ) — на 14 АЗС, АИ-95 — на 11, АИ-92 — на 16, дизельное топливо — на 33 станциях.

На трех заправках «Роснефти» в приоритетном порядке обслуживаются общественный транспорт, экстренные, коммунальные и медицинские службы, а также учреждения жизнеобеспечения города. Здесь также возможно заправиться по топливным картам и инвалидам I и II групп. Еще три АЗС «Лукойла» переведены на обслуживание исключительно экстренных служб.

Актуальную информацию о наличии топлива можно уточнить по телефону горячей линии: +7 (988) 416-13-14, а также на стелах заправок, сайтах и в приложениях операторов, включая сервис «Яндекс Заправки».

Наталья Решетняк