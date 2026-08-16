Росавиация сняла ограничения на полеты в аэропорту Сочи

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в международном аэропорту Сочи сняты, воздушная гавань работает в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов из аэропорта Сочи сняты»,— проинформировали в ведомстве.

Там уточнили, что ограничения были введены ранее для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Наталья Решетняк