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Росавиация сняла ограничения на полеты в аэропорту Сочи

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в международном аэропорту Сочи сняты, воздушная гавань работает в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов из аэропорта Сочи сняты»,— проинформировали в ведомстве.

Там уточнили, что ограничения были введены ранее для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Наталья Решетняк

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