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В аэропорту Сочи вновь введен план «Ковер»

В аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

«Аэропорт Сочи: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов»,— говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Аналогичные меры приняты и в аэропорту Геленджика.

О снятии ограничений будет сообщено дополнительно.

UPD: ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 9:14

Наталья Решетняк

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