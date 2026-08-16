В аэропорту Сочи вновь введен план «Ковер»
В аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
Фото: пресс-служба аэропорта Сочи
«Аэропорт Сочи: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов»,— говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Аналогичные меры приняты и в аэропорту Геленджика.
О снятии ограничений будет сообщено дополнительно.
UPD: ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 9:14