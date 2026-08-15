В Сочи и Сириусе объявили угрозу атаки БПЛА

В Сочи и на федеральной территории (ФТ) «Сириус» объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом в своих Telegram-каналах сообщили мэр Андрей Прошунин и глава администрации ФТ Дмитрий Плишкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Андрей Прошунин отметил, что «все силы и средства работают на защиту города». Градоначальник призвал граждан укрыться в безопасном месте и сохранять спокойствие.

«Существует угроза атаки БПЛА. Все силы и средства готовы к ее отражению. Прошу сохранять спокойствие, отойти от окон и укрыться в безопасном месте»,— написал Дмитрий Плишкин.

На этом фоне аэропорт Сочи приостановил работу. Как пояснили в пресс-службе воздушной гавани, это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

«Службы аэропорта готовы к работе после снятия ограничений. Авиакомпании обо всех изменениях проинформируют своих пассажиров»,— отметили в пресс-службе.

UPD: в 21:52 мск угроза атаки БПЛА в Сочи и на ФТ «Сириус» отменена. В 21:42 ограничения на полеты воздушных судов в аэропорту Сочи сняты.

Дмитрий Холодный