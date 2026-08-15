«Водоканал» сообщил о соответствии качества воды в Екатеринбурге правилам СанПиН

МУП «Водоканал» провел ежемесячную проверку качества питьевой воды по районам Екатеринбурга, по итогам которой заявил о ее соответствии санитарным нормам и правилам СанПиН, сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

По данным «Водоканала» минимальная цветность была зафиксирована в Орджоникидзевском районе (12,8° при допустимых значениях 20°), самый низкий показатель алюминия в Железнодорожном районе (0,058 мг/л). Средний показатель фторид-иона — 0,15 мг/л при норме 1,5 мг/л, жесткость — 2,07° при допустимых 7°. «Кроме того, ежемесячно осуществляется контроль качества воды на фильтровальных станциях и по районам», — заверили в компании.

Напомним, с конца июля жители разных районов Екатеринбурга начали массово жаловаться на мутную желтую воду из-под крана с неприятным запахом. По словам горожан, она оставляла налет на сантехнике и портила вещи. Тогда «Водоканал» объяснил ухудшение качества воды обильными дождями в Екатеринбурге — из-за природной аномалии в водоемы, являющиеся источниками водоснабжения Екатеринбурга, поступило большое количество воды из болот и заболоченных низин. Несколько позже «Водоканал» зафиксировал существенное ухудшение качества исходной воды из основного источника водоснабжения Екатеринбурга.

Спустя несколько дней, 7 августа, в некоторых районах города ограничили подачу холодной воды из-за выхода из строя восьми из 20 фильтров на станции водоподготовки МУП «Водоканал». В мэрии причиной аварии назвали низкое качество исходной воды, поступающей с водозабора. Вскоре прокуратура Екатеринбурга начала проверку.

Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал найти виновных в отключении воды в городе. Впрочем, признал, что чиновникам будет сложно найти конкретных виновных, так как «вся технология запроектирована под воду определенного качества», тогда как Екатеринбург и города из соседних регионов испытывают с этим «большие сложности».

Отметим, что возобновить водоснабжение в штатном режиме пообещали в ночь на 11 августа, однако позже в мэрии сообщили, что горячая вода начнет поступать жителям Екатеринбурга до 14 августа. Губернатор Денис Паслер потребовал ускорить восстановление горячего водоснабжения в Екатеринбурге, которое отсутствует в более чем 50% жилых домах города. Мэр Алексей Орлов заявил, что полностью проблему удастся решить только до 19 августа.

Ранее в пресс-службе свердловского филиала ПАО «Т Плюс» сообщили «Ъ-Урал», что срок отключения горячей воды продлили до 20 августа.