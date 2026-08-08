Несколько районов Екатеринбурга остались без воды из-за аварии на «Водоканале»
В Екатеринбурге в нескольких районах ограничили подачу холодной воды после выхода из строя восьми из 20 фильтров на станции водоподготовки МУП «Водоканал». Причиной аварии стало низкое качество исходной воды, поступающей с водозабора, сообщили в администрации города.
Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ
Холодное водоснабжение отсутствует в Кировском, Орджоникидзевском и Чкаловском районах, а также частично в Верх-Исетском, Октябрьском и Ленинском районах. В настоящее время вода подается при пониженном давлении.
По словам мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, работы по очистке фильтров продолжались всю ночь и ведутся круглосуточно. К ним привлечены 40 специалистов. Во все городские лечебные учреждения организован подвоз воды автоцистернами.
В администрации Екатеринбурга уточнили, что из-за низкого качества исходной воды фильтрующие элементы требуют более частого обслуживания. Специалисты МУП «Водоканал» продолжают промывку фильтров на станции водоподготовки.
Восстановить подачу холодной воды в полном объеме планируется к 14:00–15:00 8 августа.