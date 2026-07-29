В Екатеринбурге ухудшилось качество воды в основном источнике

МУП «Водоканал» зафиксировал существенное ухудшение качества исходной воды из основного источника водоснабжения Екатеринбурга. Причиной стали сильные осадки, смыв вредных веществ с водосборной территории и подъем донных отложений, сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Во взятых пробах зафиксированы отклонения по показателю цветности и мутности. Зафиксирован резкий вынос природных органических веществ, что привело к росту показателей цветности и мутности на этапе водозабора»,— сообщили в «Водоканале».

Несмотря на ухудшение показателей исходной воды, превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в питьевой воде не выявлено.

Для стабилизации ситуации городские власти совместно с коммунальным предприятием усилили контроль качества воды. Специалисты регулярно отбирают пробы в водохранилище, увеличили объемы применения реагентов, а очистные сооружения работают в усиленном режиме.

«Дополнительно рассмотрены вопросы о возможной перекачке воды из Нязепетровского водохранилища (Челябинская область) в реку Чусовая»,— добавили в мэрии.

Полина Бабинцева