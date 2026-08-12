Глава Екатеринбурга пообещал найти виновных в отключении воды в городе

Власти Екатеринбурга проведут работу по определению причастных к отключению холодного и горячего водоснабжения в городе с 7 августа, о чем уже оповестили руководство МУП «Водоканал», заявил журналистам мэр Алексей Орлов в ходе пресс-подхода. С этим градоначальник признал, что чиновникам будет сложно найти конкретных виновных, поскольку «вся технология запроектирована под воду определенного качества», тогда как Екатеринбург и города из соседних регионов испытывают с этим «большие сложности».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Орлов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Алексей Орлов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Господин Орлов добавил, что власти начнут поиск виновных после полного восстановления водоснабжения в Екатеринбурге. «Сейчас необходимо делать все, чтобы обеспечить жителей водными ресурсами в необходимом объеме и необходимого качества»,— подчеркнул мэр.

Проблемы с водоснабжением в Екатеринбурге начались 7 августа в шести из восьми районов города из-за того, что на станции водоподготовки вышли из строя фильтры. По данным мэрии и МУП «Водоканал», на это повлияло низкое качество исходной воды из водозабора, вызванное длительными осадками. В понедельник, 10 августа, власти заявили о начале подачи холодной воды. Возобновить водоснабжение в штатном режиме пообещали в ночь на 11 августа, однако позже в мэрии сообщили, что горячая вода начнет поступать жителям Екатеринбурга до 14 августа. Во вторник губернатор Денис Паслер потребовал ускорить восстановление горячего водоснабжения в Екатеринбурге, которое отсутствует в более чем 50% жилых домах города. В среду мэр Алексей Орлов заявил, что полностью проблему удастся решить только до 19 августа.

Подробнее о ситуации с водоснабжением в Екатеринбурге — в материале «Ъ-Урал».

Василий Алексеев