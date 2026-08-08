Прокуратура начала проверку из-за аварийного отключения воды в Екатеринбурге

Прокуратура Екатеринбурга начала проверку после остановки подачи воды в ряде районов города 7 августа из-за критического засорения фильтров на Волчихинском водохранилище. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявлял, что работы по очистке фильтров продолжались всю ночь и ведутся круглосуточно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры, причиной сбоя стало многократное превышение показателей исходной воды, что потребовало промывки оборудования и привело к ограничению подачи воды в Кировском, Орджоникидзевском, Чкаловском районах, а также частично в Верх-Исетском, Октябрьском и Ленинском районах.

Восстановительные работы проводит МУП «Водоканал». Прокуратура оценивает соблюдение законодательства о бесперебойном снабжении коммунальными ресурсами со стороны поставщика. Надзорное ведомство проверяет своевременность принятия мер по устранению причин аварии, наличие достаточных сил и средств у организации для ликвидации последствий, а также обеспеченность населения водой в текущий момент.

В свердловском минздраве сообщили, что в больницы воду привозят автоцистерны.