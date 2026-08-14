Горячую воду вернут екатеринбуржцам не раньше 20 августа

В Екатеринбурге срок отключения горячей воды продлили до 20 августа. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе свердловского филиала ПАО «Т Плюс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как пояснили в компании, из-за снижения качества воды в водоемах «Водоканал» существенно сократил подачу холодной воды на Ново-Свердловскую ТЭЦ и полностью прекратил ее поставки на Свердловскую ТЭЦ и Гурзуфскую котельную.

«Чтобы обеспечить дома горячей водой, холодная вода должна по трубам "Водоканала" поступить на ТЭЦ, где ее нагревают и по тепловым сетям доставляют в систему горячего водоснабжения города. Поскольку на ТЭЦ не поступает холодная вода, нагревать нечего. Горячая вода отключена в части зданий Орджоникидзевского, Верх-Исетского, Кировского, Ленинского и Железнодорожного районов Екатеринбурга»,— пояснили в компании.

В настоящий момент «Водоканал» начал постепенно увеличивать объем подачи холодной воды на станции для нагрева — сейчас он составляет около 100 тонн в час. Однако в «Т Плюс» отметили, что этого недостаточно для полного восстановления работы оборудования и завершения локальных гидравлических испытаний тепловых сетей.

«Составлены графики, согласно которым,"Водоканал" будет наращивать подачу воды на ТЭЦ и котельные. Как только объем подаваемой воды будет достаточным для нагрева, энергетики ЕТК приступят к заполнению тепловых сетей и подаче горячей воды потребителям»,— сообщили в компании.

Проблемы с водоснабжением в Екатеринбурге начались 7 августа в шести из восьми районов города из-за того, что на станции водоподготовки вышли из строя фильтры. По данным мэрии и МУП «Водоканал», на это повлияло низкое качество исходной воды из водозабора, вызванное длительными осадками. В понедельник, 10 августа, власти заявили о начале подачи холодной воды. Возобновить водоснабжение в штатном режиме пообещали в ночь на 11 августа, однако позже в мэрии сообщили, что горячая вода начнет поступать жителям Екатеринбурга до 14 августа. Во вторник губернатор Денис Паслер потребовал ускорить восстановление горячего водоснабжения в Екатеринбурге, которое отсутствует в более чем 50% жилых домах города. 12 августа мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что горячее водоснабжение в городе полностью восстановят в течение недели. Одновременно он сообщил, что власти проведут работу по определению причастных к отключению холодного и горячего водоснабжения в городе.

Полина Бабинцева