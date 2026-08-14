Над Севастополем сбили три БПЛА

Над территорией Севастополя ликвидировали три беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По его словам, сейчас военные в Севастополе отражают атаку ВСУ, работают мобильные огневые группы и ПВО. Беспилотники были перехвачены и уничтожены в Гагаринском и Балаклавском районах.

Михаил Развожаев призывает гостей и жителей Севастополя не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.

«Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия»,— заявил губернатор.

Утром 14 августа сообщалось, что в Севастополе за минувшую ночь военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы отразили две атаки со стороны ВСУ. Сбито 17 БПЛА, из них МОГами нейтрализовано 14 беспилотников. По словам главы города Михаила Развожаева, сильно пострадал многоквартирный дом, расположенный на улице Братьев Манганари.

В результате атаки беспилотников за медицинской помощью обратились три человека, среди них один ребенок. У них различные резаные раны. Одного пострадавшего госпитализировали.

Алина Зорина