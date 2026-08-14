Глава «Справедливой России» Миронов назвал единороссов «экстремистами»

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов во время своего визита в Санкт-Петербург 14 августа выступил перед журналистами с заявлением о ходе предвыборной кампании в городе. Миронов, комментируя недопуск к выборам общественника Ярослава Кострова, заявил, что члены «Единой России», по его мнению, «экстремисты», передает корреспондент «Ъ Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Миронов выступил с обвинениями в адрес «Единой России»

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ Сергей Миронов выступил с обвинениями в адрес «Единой России»

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ

«Вот у меня юридически доказано. Члены “Единой России”, которые, испугавшись, все свои аккаунты сняли. Но не все. Вот, нотариально заверено. Члены “Единой России”, если Ярослав Костров — экстремист, члены “Единой России” — экстремисты. И они лезут во власть, экстремисты, под флагом “Единой России”. В городе-родине нашего президента»,— заявил Миронов перед журналистами.

Собравшимся Миронов продемонстрировал некую папку с бумагами. Он добавил, что передаст эти документы «куда надо». Отметим, Кострова сняли с выборов после ареста по статье о демонстрации экстремистской символики. Правоохранительные органы нашли в соцсетях его листовку пятилетней давности, на которой упоминаются иностранные социальные сети. Лица, привлеченные к ответственности по этой статье, лишаются права быть избранными в течение года. В начале августа, за полтора месяца до выборов, практически все кандидаты в депутаты от «Единой России» и некоторых других партий удалили профили и каналы в соцсетях. Часть из них через несколько дней начали возвращаться в медиа-пространство, но без старых публикаций. В ЕР объяснили это взломом аккаунтов депутатов и желанием пресечь распространение недостоверной информации.

Пресс-секретарь петербургского отделения партии «Единая Россия» Станислав Кукарцев в беседе с корреспондентом «Ъ Северо-Запад» заявил, что удаление соцсетей партийцев никак не связано с попыткой скрыть старые публикации.

«Вся ситуация, которая у нас была с социальными сетями, была исключительно из-за необходимости защититься от атак, которые мы стали фиксировать на аккаунты различных кандидатов. К слову, не только от “Единой России”. По поводу заявления Миронова — считаю их абсолютно безосновательными. Если есть, что в папке показывать — пускай демонстрирует. Прокомментировать больше мы не можем, нужна фактура. Пока это просто выглядит как популизм»,— сказал господин Кукарцев.

Константин Леньков